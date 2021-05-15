مقتل وإصابة العشرات في الصين جراء أعاصير متفرقة

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بأن إعصارين اجتاحا مدينة ووهان في وسط الصين وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى وإصابة المئات مع تدمير منازل وممتلكات.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في ووهان بإقليم هوبي كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار يوم الجمعة منطقة كيديان.

وقالت المصادر، إن "إعصارا آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 شخصا".

وفي السياق نفسه، قال مسؤولون في قوات الإطفاء إن الرياح ألحقت أضرارا بمنشآت كهرباء، وهدمت مصانع عدة.