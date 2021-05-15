آلاف المتظاهرين في أستراليا رفضا للهجمات الإسرائيلية على غزة

تظاهر الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية والمئات في ملبورن، اليوم السبت، احتجاجا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن تجمعات حصلت عند مبنى البلدية لبدء مسيرة في الشوارع مرددين فيها هتافات مثل "الحرية لفلسطين" و"الحرية لغزة".

وقالت محتجة في سيدني، للوكالة: "أرى انتفاضة أرى أناسا لن يلتزموا الصمت بعد الآن أناسا ضاقوا ذرعا، أناسا يردون على القمع والعنف بالدفاع عن أنفسهم".

وفي ملبورن، اجتمع المحتجون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا، وساروا باتجاه مبنى البرلمان وحمل الكثيرون منهم لافتات عليها عبارة "الحرية لفلسطين".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، "عمليات القتل المبرمجة"، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.