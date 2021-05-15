الشرطة تطلق مدافع المياه على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في أثينا

وسار مئات الأشخاص، وهم يهتفون "الحرية لفلسطين" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية، إلى السفارة الإسرائيلية في أثينا التي طوقتها حافلات الشرطة. وفقا لـ "رويترز".

وتأتي المظاهرة في أثينا في أعقاب احتجاجات مماثلة في مدن حول العالم بعد أيام من اندلاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتظاهر الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية والمئات في ملبورن، اليوم السبت، احتجاجا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.

جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي يواصل لليوم السادس قصفه لأهداف مختلفة في قطاع غزة، في حين أكدت مصادر طبية فلسطينية، في وقت سابق من مساء الجمعة، أن ثمانية مواطنين لقوا مصرعهم، هم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف إسرائيلي استهداف منزل يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون تحذير ساكنيه، وأن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة.