نتنياهو يشكر بايدن على دعمه لإسرائيل في الدفاع عن نفسها

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التطورات والعمليات التي نفذتها بلاده في قطاع غزة.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد نتنياهو أن إسرائيل تفعل كل ما يلزم لتجنب المساس بغير المتورطين، وشكر الرئيس الأمريكي على دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال أوفير غندلمان، مدير المكتب الإعلامي لنتنياهو، اليوم السبت إن "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع بايدن وأطلعه على آخر التطورات والعمليات التي نفذتها إسرائيل والعمليات التي ستنفذها".

PM Netanyahu spoke on the phone w/ @POTUS @JoeBiden and briefed him about the actions has taken and is planning to take.



He also thanked President Biden for the US's unwavering support for Israel's right to defend itself. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 15, 2021

​وتابع: "أكد (نتنياهو) خلال المكالمة على أن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل تجنب المساس بغير المتورطين والدليل على ذلك هو بأنه يتم إخلاء غير المتورطين من الأبراج التي تتواجد فيها أهداف إرهابية والتي تستهدف من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف غندلمان "شكر (نتنياهو) الرئيس بايدن على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".