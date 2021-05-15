القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض عشرات الصواريخ والملايين في الملاجئ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القبة الحديدية تعترض عشرات الصواريخ في جميع أنحاء إسرائيل من الجنوب إلى هرتسليا والملايين في الملاجئ وفي الغرف المحصنة.

ومن جانبها أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم، السبت، إطلاق رشقة من الصواريخ استهدفت تل أبيب والوسط والجنوب في اإسرائيل والساحل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، سقطت الصواريخ على تل أبيب واسدود وعسقلان وهرتسليا وريشون لتسيون والعديد من المدن الاسرائيلية.

وقالت كتائب القسام: "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. وجهنا الآن ضربةً صاروخيةً كبيرةً بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها وبالتزامن توجه ضربةً صاروخيةً كبيرةً بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة رداً على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

يتبع...