إعلام إسرائيلي: بعض صواريخ "حماس" استهدفت محيط مطار بن غوريون

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل (السبت - الأحد)، إن بعض صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت باتجاه مطار بن غوريون.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، " أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وابلا من الصواريخ على وسط وجنوب البلاد".

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أنه "من بين المدن التي دقت فيها الإنذارات تل أبيب، بتاح تكفا، ريشون لتسيون، حولون، روش هاعين، أسدود، بلدات السامرة ومحيط مطار بن غوريون".

كان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال في وقت سابق اليوم السبت، إن العاصمة الإسرائيلية تل أبيب "ستعود لتقف على ساق واحدة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل، أن المقاومة الفلسيطنية أطلقت وابلا من الصواريخ على تل أبيب وأن القبة الحديدة تتصدى لها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القبة الحديدية تعترض عشرات الصواريخ في جميع أنحاء إسرائيل من الجنوب إلى هرتسليا والملايين في الملاجئ وفي الغرف المحصنة.



وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. وجهنا الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة، ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".