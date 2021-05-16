السلطات الجوية الأمريكية تلزم شركة "بوينغ" بفحص كل طائراتها من طراز 737

أعلنت سلطات ​الطيران المدني​ في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تنظيم حملة فحص لكل طائرات "بوينغ" من طراز "737"، التي تنتمي إلى الجيل القديم، وذلك بعد تحطّم ​طائرة​ من الطراز الأخير، قبالة ​أندونيسيا​، أودت بحياة 62 شخصا.

ونقلت وكالة "رويترز" البيان الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالي، وجاء فيه: "يتعين على شركة بوينغ أن تُخضع لهذا الفحص الفنّي كلّ طائراتها من طرازات 737-300 و737-400 و737-500، وعددها الإجمالي 143 طائرة".

وبحسب الوثيقة فإن "مشكلة محتملة في أحد الكابلات لا يرصدها الكومبيوتر المسؤول عن التحكم الآلي بعملية ضخ ​الوقود​ اللازم لدفع الطائرة يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على الطائرة".

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قائلة: "في الوقت الحالي، تُظهر البيانات الأولية من التحقيق الجاري في الحادث أنّه من غير المرجح أن يكون الحادث ناتجا عن عطل كامن في هذا الكابل، لكنها في الوقت نفسه تعتبر أن هذا الفحص ضروري لمعالجة هذا الخطر الذي يمكن أن يكون موجودا أو أن يتطوّر في هذه الطائرات المصنعة في الثمانينيات والتسعينيات".

ووفقاً للوثيقة فإن "هذه المشكلة المحتملة تنحصر بالطرازات القديمة من 737 ولا تشمل طائرات الأجيال الأحدث، بما في ذلك 737 ماكس، الطائرة التي مُنعت من التحليق طوال 20 شهرا بعد كارثتين جويتين".