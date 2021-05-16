"ناسا" تهنئ الصين بنجاح هبوط مركبتها على سطح المريخ

علقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، على نجاح هبوط المسبار الصيني على سطح كوكب المريخ.

وجاء هذا التعليق من خلال تغريدة للمدير المساعد في وكالة "ناسا"، توماس زوربوشن، الذي كتب: "تهانينا لفريق تيانون-1 التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية على هبوط المركبة الجوالة الصينية الأولى لاستكشاف المريخ "تشورونغ" بنجاح! وجنبا إلى جنب المجتمع العلمي العالمي".

Congratulations to CNSA’s #Tianwen1 team for the successful landing of China’s first Mars exploration rover, #Zhurong! Together with the global science community, I look forward to the important contributions this mission will make to humanity’s understanding of the Red Planet. pic.twitter.com/KexElIu8OH — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) May 15, 2021

وأضاف زوربوشن قائلا: "أتطلع إلى المساهمات الهامة التي ستقدمها هذه المهمة للبشرية لفهم الكوكب الأحمر".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ، أمس السبت.

ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، أن "مسبار"تيانوين-1" هبط اليوم السبت، 15 أيار/ مايو، بنجاح على سطح المريخ. لافتة إلى أن المسبار "هبط بالمنطقة المحددة مسبقا، يوتوبيا بلانيتيا".