مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في إسرائيل وفلسطين

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم 16 مايو/أيار.

وكتبت المندوبة الأمريكية، توماس غرينفيلد، على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم الأحد".

Palestinians and Israelis equally deserve to live in dignity, safety and security. We must create room for diplomacy and dialogue. We will continue to work tirelessly with UN and regional partners towards a sustainable peace. — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) May 15, 2021

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي ممثلون عن فلسطين وإسرائيل.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.