للقاء مسؤولين في إيطاليا والفاتيكان… ظريف يزور روما

يقوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة رسمية إلى روما، التي وصلها، اليوم الأحد، في المحطة الثانية من جولته الأوروبية.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، التي أشارت إلى أن ظريف يلتقي مسؤولين في الفاتيكان وإيطاليا، خلال زيارته.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني يبحث توسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، إضافة إلى التعاون في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن محمد جواد ظريف، قام بزيارة سابقة خلال جولته الأوربية، إلى مدريد، حيث أجرى محادثات مع وزيري الخارجية والصناعية الإسبانيين.