إندونيسيا توقف توزيع دفعة من لقاح "أسترازينيكا"

قالت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، إن إندونيسيا أوقفت مؤقتا توزيع دفعة من لقاح "أسترازينيكا"، لإجراء اختبارات تتعلق بالتعقيم والسُمية، في أعقاب أنباء عن حدوث تأثيرات سلبية بعد التطعيمات.

تتألف الدفعة من 448 ألفا و480 جرعة لقاح وصلت إلى إندونيسيا الشهر الماضي، ضمن أكثر من 3.85 مليون جرعة مقرر استقبالها تباعا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم توزيع بعض الجرعات في جزء من العاصمة جاكرتا وإقليم شمال سولاويسي، وفقا لوكالة "رويترز".

ويخضع لقاح "أسترازينيكا" للتدقيق فيما يتعلق بمسألة التجلطات النادرة للغاية في ظل ارتفاع الحالات المرصودة بين صغار السن.

وأعلنت كذلك عدة دول أوروبية منها، ألمانيا، إيرلندا، هولندا، النمسا، إيطاليا والنرويج، تعليق استخدام "أسترازينيكا" في التطعيم ضد كورونا.

من جانبها، أعلنت شركة "أسترازينيكا"، في وقت سابق، وعقب قرار عدة دول تعليق استخدام اللقاح ضد فيروس "كورونا"، أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية بسبب العقار.