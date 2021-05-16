الإعصار "توكتاي" يعمق جراح الهند

تستعد الهند لإجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة على امتداد ساحلها الغربي، مع توقع وصول إعصار قوي إلى اليابسة، صباح الثلاثاء، في ولاية جوجارات غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الهندية، في بيان: "من المرجح جدا أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وأن يتحرك في اتجاه الشمال والشمال الغربي ويصل إلى ساحل جوجارات مساء السابع عشر (من مايو/ أيار)".

ومن المتوقع أن يمر الإعصار "توكتاي"، الذي تشكل في بحر العرب، عبر ولاية جوجارات مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 175 كيلومترا في الساعة وأن يبلغ اليابسة في الولاية صباح اليوم التالي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية أيضا من احتمال تعرض المنازل لأضرار كبيرة تصل إلى الدمار، وقالت إنه من المتوقع تعطل خدمات السكك الحديدية حتى 21 مايو.

وقالت الحكومة في بيان، إنه يجري "اتخاذ جميع الإجراءات لإجلاء سكان المناطق المتضررة من الإعصار من أجل ضمان عدم وقوع خسائر في الأرواح مطلقا".

وقال مسؤول بولاية جوجارات إن عمليات إجلاء السكان من المناطق الساحلية بدأت، وإنها ستشمل أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لـ "رويترز".

وسيمثل الإعصار أيضا تحديا أمام حكومة الولاية، التي تتعامل مع أعداد كبيرة من الإصابات بمرض "كوفيد-19"، حيث تعمل الحكومة هناك على ضمان استمرار توفير موارد الطاقة والأكسجين لمستشفيات عزل الإصابات بالفيروس وغيرها من المنشآت الطبية.

وفي ولاية مهاراشترا المجاورة، نقلت الحكومة مصابي "كوفيد-19" الذين يخضعون للعلاج في مراكز مؤقتة في مومباي عاصمة الولاية، إلى مستشفيات أخرى مع تحرك الإعصار نحو ولاية جوجارات، وذلك حسبما ذكر مكتب رئيس حكومة الولاية.