البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة، قائلا: "إنه من غير المقبول إزهاق هذا العدد الكبير من أرواح الأبرياء خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أطفال".

وقال البابا فرنسيس في عظة الصلاة الأسبوعية بساحة القديس بطرس، "أدعو للتهدئة، وأن يوقف من هم مسؤولون ضجيج الأسلحة ويسلكون طريق السلام"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار البابا فرنسيس إلى أن "الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل وقطاع غزة، كان نتاجه موت الكثير من الأبرياء خاصة الأطفال".

وقال: "لقي الكثير من الأبرياء حتفهم، وهناك أطفال من بينهم أيضا. هذا مروع... غير مقبول. موتهم علامة على أن أناسا لا يريدون بناء مستقبل، وإنما يدمرونه... أتساءل إلى أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟".

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة "إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا، اليوم الأحد، في القطاع من بينهم 13 طفلا".

وأضاف المصدر: "إن ذلك رفع العدد الإجمالي للقتلى في القطاع إلى 181 فلسطينيا من بينهم 52 طفلا. وأعلنت إسرائيل عن سقوط عشرة قتلى لديها من بينهم طفلان".

وتصاعد التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان.