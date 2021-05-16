أول دولة تعلن إغلاق حدودها لمدة سنة كاملة بسبب كورونا

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن "أستراليا متمسكة بخطط إعادة الانفتاح على بقية العالم اعتبارا من منتصف العام المقبل"، رافضة ضغوطا متزايدة لإنهاء إغلاق الحدود الدولية.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، في إفادة تلفزيونية، "سنسترشد دائما بالنصائح الطبية والمشورة الاقتصادية"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

من جهته، قال وزير الخزانة، جوش فرايدنبرج، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن النصيحة الطبية لإبقاء الحدود مغلقة "خدمتنا جيدا خلال هذه الأزمة".

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام غير المواطنين وغير المقيمين في مارس/ آذار 2020، ومنذ ذلك الحين لا تسمح بدخول سوى عدد محدود فقط من الوافدين الدوليين وبشكل أساسي من المواطنين العائدين من الخارج.

وأدى إغلاق الحدود الأسترالية إضافة إلى عمليات العزل العام والتعقب السريع للحالات المصابة بكورونا والامتثال للصحة العامة، إلى تصنيف تدابير استراليا لمكافحة الفيروس من بين أكثر الإجراءات فعالية في العالم. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 29700، إضافة إلى 910 حالات وفاة.