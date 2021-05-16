وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل على ضرب "حماس" بقوة وسوف ننتصر في المعركة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن حركة "حماس" فوجئت بتلقي ضربات إسرائيلية على مواقعها المحصنة تحت الأرض.

واعتبر غانتس، في ​مؤتمر صحفي​، أنه "كوزير للدفاع نؤكد أننا سنعمل على ضرب ​حركة حماس​ بقوة"، مشيراً إلى أن "الكثير من الأرواح أنقذت بسبب إنصياعهم لتعليمات الجبهة الداخلية، وحماس فوجئت بالضربة التي وجهناها إليها في مواقع تحت الأرض لكسر طريقة تحركها".

وشدد على أنه "أبلغ الوفد الأمريكي أنه ما من دولة ستقبل بضرب مواطنيها وواجبنا الأخلاقي والقانوني حمايتهم، ونحن سنكمل مهمة تدمير قدرات حماس بما فيها الأنفاق".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، شنت الطائرات الحربية أكثر من 100 غارة على قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، حيث تركز القصف على مدينتي غزة وخان يونس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، فيما نقلت محطات تلفزة عربية وأجنبية مشاهدا من القصف الإسرائيلي لمدينة غزة، والتي أظهرت بيوتا مدمرة فوق رؤوس ساكنيها.

كما استهدف القصف الإسرائيلي الشوارع المحيطة بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع؛ حيث أحدث القصف حفر هائلة في الشوارع، وأضرارا بليغة في البيوت المجاورة، ما أعاق حركة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.