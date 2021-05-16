الجيش الإسرائيلي يقصف وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مقاتلاته شنت غارة على وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في استمرار لإطلاق النار المستمر بين الجانبين منذ اندلاع التوترات في القدس.

وقال الجيش في بيان، "أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقر الأمن الداخلي التابع لحماس، والذي يستخدم كبنية إرهابية في شمال قطاع غزة"، دون تفاصيل عن النتائج المترتبة على الغارة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 190 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ الصباح سقط منها 20 داخل القطاع وتم اعتراض العشرات.

واتهم المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن الدولي غلعاد أران، اليوم الأحد، حركة حماس الفلسطينية باستخدام المواطنين في قطاع غزة كدروع بشرية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الأيام الماضية.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.