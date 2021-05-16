قتيلان وعشرات الجرحى في انهيار مدرج داخل كنيس يهودي قرب القدس

قتل إسرائيليان وأصيب 54 آخرون مساء اليوم الأحد، في انهيار مدرج داخل كنيس يهودي في جفعات زئيف شمالي القدس خلال إحياء ليلة "عيد نزول التوراة".

وقالت سلطة الإسعاف الإسرائيلية، في بيان لها، إن "من بين الإصابات خمس في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن حوالي 600 يهودي متشدد أقاما صلاة داخل الكنيس لإحياء ليلة "عيد نزول التوراة"، وذلك حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلة.

وإثر الحادث، سارع الجيش الإسرائيلي بإرسال مروحيات عسكرية لإخلاء المصابين لمستشفيات مدينة القدس، التي أعلنت حالة التأهب القصوى، واستدعت المزيد من الطواقم الطبية، كما وصلت أعداد كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وشرعت في فتح تحقيق في ملابساته.

وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية، أعنلت في وقت سابق اليوم الأحد، إصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وشهدت إسرائيل في 29 أبريل/ نيسان الماضي، مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار جسر ومبنى في جبل جرمق "ميرون" شمالي إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 20 شخصا بجروح شديدة ونقل 150 إلى المستشفيات في حادث انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق "ميرون". وأفادت تقارير بمصرع 15 شخصا على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما جرى استدعاء طائرات للمساهمة بنقل القتلى والإصابات.