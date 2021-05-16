زعيم دولي يؤكد تعاطفه مع إسرائيل ويقول إن الدول العربية تشن ضدها "حرب تصفية"

أكد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم الأحد، تعاطفه مع إسرائيل في المواجهات الدائرة بينها وبين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى تعرض إسرائيل لحرب تصفية من جانب الدول العربية منذ عقود، وفق تعبيره.

القاهرة - سبوتنيك . وقال زيمان، في مقابلة تداولتها وسائل الإعلام المحلية، إن "إسرائيل تواجه باستمرار عمليات تصفية من دول عربية لا تخفي حقيقة أنها تريد تدميرها ومحوها من الخريطة منذ عام 1948"، مضيفا أن "الوضع الحالي ليس بجديد".

وأضاف أنه "يتعاطف مع إسرائيل كدولة ديمقراطية، في حين أن السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، ليست قانونية، لأنه لم تكن هناك انتخابات، فقد انقضى موعد الانتخابات السابقة منذ فترة طويلة، والرئيس عباس يقضي فترة طويلة، ومجددا لم تكن هناك انتخابات رئاسية".

ووصف زيمان، حماس وحزب الله بأنها "منظمات إرهابية"، مؤكدا أنه "يتفهم تماما أن إسرائيل ترد على هذا الهجوم المضاد". وتابع أن "الفلسطينيين يقومون ببناء أنفاق لقتل وارتكاب أعمال إرهابية أخرى في إسرائيل. وتلك الأنفاق تأتي من غزة"، وفق تعبيره.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 197 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي، فيما جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.