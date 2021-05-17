زلزال قوي يضرب شمال إيران

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر.
وأضاف المركز أن الزلزال الذي ضرب على عمق 10 كيلومترات وقع عند دائرة عرض (37.37 شمالا) وخط طول (56.82 شرقا).
M5.5 #earthquake (#زلزله) strikes 48 km W of #Bojnūrd (#Iran) 19 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/AeQEqBft7r— EMSC (@LastQuake) May 16, 2021
وقع الزلزال على بعد 46 كم غرب مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان وعلى بعد 150 كم من مدينة سبزوار.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.
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