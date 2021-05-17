وفيات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز 435 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأحد، تسجيل 40941 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1036 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.63 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 435751.

وتعد البرازيل ثاني أكبر دولة عالميا من حيث عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة، والثالثة في عدد الإصابات.

وتجاوزت الإصابات العالمية حاجز 146 مليونا، بنما بلغت الوفيات 3 ملايين 375 ألف حالة وفاة.