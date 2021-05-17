مراسلون بلا حدود تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بعد قصفها منشآت وسائل الإعلام

اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، يوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب باستهدافها منشآت وسائل الإعلام في قطاع غزة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، "استهداف وسائل الإعلام هو جريمة حرب.. الجيش الإسرائيلي هدم عن قصد منشآت وسائل الإعلام واستهدف 23 وسيلة إعلامية".

وأضاف البيان، "إسرائيل تعرقل تغطية النزاع الذي يؤثر بشكل مباشر على المدنيين.. ندعو المدعي العام للمحكمة الدولية لدراسة إذا كانت هذه الضربات تعتبر جرائم حرب".

كان الطيران الحربي الإسرائيلي، قصف ليل (الأحد-الاثنين) مناطق متفرقة من قطاع غزة بعشرات الغارات.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في غزة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومحيطها بأكثر من 50 غارة خلال النصف ساعة الأخيرة.

وأضاف مراسل "سبوتنيك" في غزة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مبنى مكون من 4 طوابق غرب مدينة غزة. كما استهدف مقرات ومراكز حكومية ومواقع للمقاومة وأحياء سكنية في غزة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

THREAD This Sunday, we formally seized the prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, about the bombing of local and international media installations and equipment in #Gaza since May 11, which we consider to be war crimes. https://t.co/nrk3k7rcsg pic.twitter.com/Lpxr7tNjCm — Christophe Deloire (@cdeloire) May 16, 2021

وأظهرت صور نشرتها وكالة فرانس برس، الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي العنيف تضيف سماء غزة.

يأتي هذا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة مضيفا أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة وما يزيد عن 1235 جريحا، فيما تتواصل الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في المقابل، لتطال اليوم منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.