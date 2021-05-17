الجيش الإسرائيلي: إطلاق 60 صاروخا من غزة خلال الليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 60 صاروخا أطلقت على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان إنه "من 19:00 مساء أمس وحتى 7:00 من صباح اليوم، تم تسجيل إطلاق نحو 60 صاروخا من أراضي قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، سقط نحو 10 منها داخل أراضي القطاع".

وأشار إلى أن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي اعترض عشرات الصواريخ.

في المساء السابق، أفاد الجيش أنه منذ بداية التصعيد مساء الاثنين، تم إطلاق 3100 صاروخ على إسرائيل من الجيب الفلسطيني.