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    مواقع التواصل الاجتماعي

    رفع القيود عن مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا وسط صمت رسمي

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    كشفت تقارير صحفية عالمية، أن السلطات الإثيوبية رفعت القيود الموضوعة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، صباح اليوم الانين 17 مايو/أيار.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن مرصد حجب الإنترنت "نت بلوكس" قوله إن خدمة منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتسآب" و"إنستغرام" و"تويتر" و"يوتيوب" و"لينكد إن" و"سناب شات" و"ريديت"، عادت للعمل في إثيوبيا، بعدما تم حظرها في وقت سابق.

    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
    © AFP 2021 / Ashraf Shazly
    إثيوبيا تؤجل إجراء الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية

    وأوضح المرصد أنه يواصل مراقبة أي قيود أخرى مفروضة على مواقع التواصل أو الإنترنت في إثيوبيا.

    ولفت ألف توكر، مدير مرصد "نت بلوكس" إلى أن المرصد لاحظ قيودا على مواقع تواصل اجتماعي في إثيوبيا، وقيودا على الإنترنت في 6 مناطق متفرقة في البلاد.

    ورفض مسؤولون إثيوبيون عديدون الرد على تلك التقارير، حيث لم يرد رئيس وكالة خدمات شبكة المعلومات الإثيوبية، شوميتي جيزاو، على الفور على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تطلب التعليق من وكالة "رويترز".

    كما لم يستجب الرئيس التنفيذي لإيثيو تيليكوم "شركة الاتصالات الإثيوبية"، فرييووت تاميرو، على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تسعى للحصول على تعليق أيضا.

    وكان المجلس الانتخابي الإثيوبي قد أعلن يوم السبت عن تأجيل الانتخابات البرلمانية من 5 يونيو/حزيران المقبل إلى أجل غير مسمى وموعد غير محدد بسبب تحديات لوجستية، بحسب وصفه.

    أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    رئيس وزراء إثيوبيا يهدد بقطع الإنترنت "إلى الأبد"

    وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل التصويت، بعد إلغاء الموعد الأولي في أغسطس/آب 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19.

    وتم تقييد الوصول إلى الإنترنت في إثيوبيا العام الماضي، خلال فترات الاضطرابات السياسية، بما في ذلك في منطقة تيغراي الشمالية، بعد أن شن الجيش هجومًا على القوات المحلية التي هاجمت قواعده هناك.

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    الحكومة الإثيوبية, إثيوبيا, حجب مواقع التواصل الإجتماعي, حجب مواقع إلكترونية, حجب الفيسبوك, حجب موقع, حجب
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