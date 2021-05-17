روحاني والكاظمي يناقشان تطورات الأوضاع في فلسطين والوجود الأمريكي في العراق

ناقش الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية إضافة إلى سبل التعاون بين العراق وإيران في مكافحة الإرهاب.

طهران - سبوتنيك. ونقلت الرئاسة الإيرانية في بيان، تأكيد روحاني للكاظمي خلال الاتصال أن: "إيران تعتبر أمن العراق واستقراره كأمنها واستقرارها، وهناك ضرورة للتعاون بين البلدين لمواجهة الحركات التكفيرية والجماعات الإرهابية".

كما دعا العراق إلى استخدام نفوذه داخل جامعة الدول العربية "لجعلها أكثر فاعلية في القضية الفلسطينية"، في وقت أكد فيه الكاظمي، وفقا للبيان، أن العراق يتشاور مع: "قادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية، وسنتخذ بالتأكيد موقفًا حازمًا في هذا الصدد".

وانتقل الجانبان إلى مسألة الوجود الأمريكي في العراق حيث أكد روحاني أن الولايات المتحدة طالما "لعبت دورا مدمرا في المنطقة ووجودها في العراق لن يساهم في استقرار وأمن هذا البلد".

وفي وقت سابق أعرب الرئيس العراقي ، برهم صالح، في اتصال هاتفي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، عن موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك للمسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة