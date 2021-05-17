إخلاء مدرسة في مدينة ليل الفرنسية بعد إنذار بوجود قنبلة

أخلت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، مدرسة في مدينة ليل شمالي البلاد في أعقاب إنذار بوجود قنبلة.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية فإن فريقا هندسيا مختصا بالمتفجرات وكلابا بوليسية انتشرت في المكان وطوقت قوات الأمن محيط المدرسة.

🔴 Plan d'alerte #attentat déclenché à l'école Boufflers-Monge à #Lille. Selon nos informations, cela fait suite à un message téléphonique reçu par l'école. Policiers et pompiers sur place. On suit la situation avec @Lille_actu. pic.twitter.com/rzJqYJcqQz — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) May 17, 2021

وأفاد موقع "أكتوي.اف ار" المحلي، أن الإنذار وصل إلى المدرسة عن طريق اتصال هاتفي، فيما تم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر تواجد سيارات إطفاء وإسعاف أمام المدرسة.

بينما تقوم قوات الأمن بتفتيش المكان، يحاول بعض الآباء التهدئة من روع أطفالهم، فتقول إحدى الأمهات لابنها "إنهم فقط يتحققون من شيء ما".

🔴 Levée du dispositif #attentat au groupe scolaire Delory à #Lille. Il s'agissait bien d'une fausse alerte suite à un appel. L'école devrait rouvrir à 13h30. pic.twitter.com/JflSQwNBVe — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) May 17, 2021

هذا وسيتمكن الطلاب من العودة إلى فصولهم الدراسية اعتبارًا من الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي بعد التأكد من سلامة المكان وسيتم إجراء تحقيق للعثور على الجاني.