القنصل العام الألماني: بقي 80 كيلومترا للانتهاء من "نورد ستريم 2"

أعلن القنصل الألماني العام في مدينة يكاترينبرغ الروسية، ماتياس كروز، أنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، بعد استكمال مد 80 كيلومترًا أخرى.

وقال كروز للصحفيين "على حد علمي، بقي بناء 80 كيلومترا اليوم. للأسف، ليس لدي المزيد من المعلومات التفصيلية. ننطلق من افتراض أن خط أنابيب الغاز سيكتمل."

وفقًا له، يتخذ اتحاد المستثمرين قرارًا بشأن تنفيذ المشروع، ومن المهم فهم أن جميع الموافقات يتم تنفيذها وفقًا للقانون الأوروبي.

وأضاف كروز "لذلك، من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية الألمانية، نحن بالطبع ندعم هذا المشروع. نرى أن هذا المشروع معقول".