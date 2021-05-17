المنظم الألماني يسمح بمواصلة بناء "نورد ستريم 2" في المياه الألمانية

أوعزت الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروغرافية الألمانية (BSH) اليوم بالاستمرار الفوري في بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" على مقطع بطول كيلومترين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا (EEZ)، وفقًا لبيان صحفي نُشر في موقع الوكالة.

ويقول البيان: "أوعزت الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروغرافية الألمانية (BSH) اليوم بالتنفيذ الفوري للتصريح الثاني لتعديل بناء وتشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 على مقطع بطول كيلومترين في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية (EEZ). القرار الخاص بالتنفيذ الفوري لتصريح BSH الثاني المؤرخ في 14 يناير/كانون الثاني 2021 يقتصر على تمديد العمل في مقطع بطول 2 كيلومتر (KP0 - KP2) بسفينة مد الأنابيب مثبتة.

وكان القنصل الألماني العام في مدينة يكاترينبرغ الروسية، ماتياس كروز، قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، بعد استكمال مد 80 كيلومترًا أخرى.