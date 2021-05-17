أردوغان يحث البابا على مواصلة إدانة العنف في غزة

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الأخير تحدث في مكالمة هاتفية مع البابا فرنسيس عن ضرورة أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل بسبب الأعمال التي تقوم بها ضد الفلسطينيين، وأنه حث البابا على مواصلة حديثه عن الصراع.

وقتل ما لا يقل عن 200 شخص في قطاع غزة جراء عمليات القصف الإسرائيلي، في حين قتل عشرة في إسرائيل في هجمات بالصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية مسلحة خلال القتال المستمر منذ أسبوع.

وأدانت تركيا أعمال العنف متهمة إسرائيل بشن حملة "تطهير عرقية ودينية وثقافية"، وقال البابا فرنسيس، أمس الأحد، إن تزايد أعداد الضحايا بسبب الصراع أمر غير مقبول.

وقالت الرئاسة التركية في بيان: إن أردوغان أخبر البابا فرنسيس أن إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي وأن على المجتمع الدولي أن "يلقن إسرائيل الدرس الرادع الذي تستحقه".

وأضافت الرئاسة التركية أن "أردوغان ... أكد على أن الفلسطينيين سيظلون عرضة للإبادة ما دام المجتمع الدولي لا يفرض عقوبات على إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

وتابعت أيضا أن أردوغان "أكد أن الرسائل المستمرة التي يوجهها البابا فرنسيس على درجة كبيرة من الأهمية من أجل تعبئة العالم المسيحي والمجتمع الدولي"، بحسب ما نقلت "رويترز".