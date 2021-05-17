"عادات غريبة ومتطلبات كثيرة وألفاظ نابية"... الكشف عن تفاصيل من حياة بايدن الشخصية

كشفت تقارير أمريكية المزيد من التفاصيل حول العادات الشخصية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بما في ذلك رفضه الواضح لتناول الخضروات الورقية.

واستمعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مؤخرا إلى أكثر من 20 من المساعدين الحاليين والسابقين لبايدن في المكتب البيضاوي، بما في ذلك كريستوفر فريمان، الذي قدم خدمات للرئيس الأمريكي عدة مرات أسبوعيا، عندما كان نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما.

ويزعم فريمان أن فريق الموظفين تلقى تعليمات بعدم تقديم الخضر الورقية في مناسبات مختلفة وقتما كان بايدن نائبا للرئيس، وذلك لأن الأخير لم يرغب في أن يتم تصويره بأوراق عالقة في أسنانه.

ولم يكن تجنب الخضر الورقية هو قرار الطهي الوحيد المثير للاهتمام الذي تم اتخاذه عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس، فقد تم تكليف الموظفين بالحفاظ على آيس كريم شوكولاتة الفانيليا ماركة "هاغن جاز" حوله، بالإضافة إلى حبوب الفانيليا الخاصة والعنب الأحمر وشرائح الجبن و6 بيضات وخبز مقطع وطماطم من الحديقة، وعلى الأقل تفاحتين في أي وقت.

كما أفصحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن (78 عاما) يعود إلى مقر إقامته في معظم الليالي لتناول العشاء مع زوجته، جيل بايدن، حوالي الساعة 7 مساء.

أما عن وجبات جو بايدن المفضلة، فهي المعكرونة بالصلصة الحمراء، فيما تفضّل "سيدة أمريكا الأولى" تناول إما الدجاج المشوي أو السمك.

ويستغرق تناول بايدن طعام الغداء 30 دقيقة، والذي يجمع بين السلطة والحساء والسندويشات، لكنه أصبح يميل إلى تناول الطعام بمفرده أو مع نائبته، كمالا هاريس، بسبب جائحة (كوفيد-19).

إغلاق هاتف وألفاظ نابية

من ناحية أخرى، وصف مساعدو بايدن اجتماعاته لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنها "ندوات لصنع القرار"، إذ يطلب الرئيس الأمريكي "ساعات من النقاش المحمّل بالتفاصيل من عشرات خبراء السياسة"، وذلك كجزء من عملية "سقراطية" قبل التوصل إلى نتيجة نهائية.

وأفصحوا أنه يقوم بإغلاق الهاتف أثناء محادثة، إذا كان يعتقد أنه لا يحصل على المعلومات التي يحتاجها من الحديث.

كما كشفوا أن الرئيس الأمريكي في بعض الأحيان عندما لا يكون لدى مساعديه إجابات على أسئلته، يرد بكثير من الألفاظ النابية.

ولا يشاهد بايدن ساعات من نشرات الأخبار المذاعة على القنوات الفضائية، إذ أوضح مساعديه أنه نادرا ما يقوم بتشغيل التلفزيون الذي أوصله سلفه، دونالد ترامب، في غرفة الطعام المجاورة للمكتب البيضاوي خلال النهار.