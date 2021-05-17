أردوغان: العدوان الإسرائيلي لا يستهدف الفلسطينيين فقط بل البشرية جمعاء

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن "العدوان" الذي تشنه إسرائيل لا يستهدف الفلسطينيين فقط بل البشرية جمعاء.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان للرئاسة التركية أن أردوغان قال خلال مكالمة هاتفية مع البابا فرنسيس، إن "هناك وحشية في فلسطين وأن الهجمات الإسرائيلية لا تستهدف الفلسطينيين فقط بل كل المسلمين والمسيحيين والبشرية جمعاء".

وأكد أردوغان أن "البشرية كلها يجب أن تتحد ضد إسرائيل، وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يستطيع أن يظهر الحس اللازم بالمسؤولية".

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 230 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين حتى الآن، وثلثهم من النساء والأطفال، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي (قبل نحو خمسة أسابيع).

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.