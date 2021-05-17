إعصار قوي يضرب الهند... فيديو

ولقي 8 أشخاص حتفهم، وتم إجلاء حوالي 150 ألف. توقف مطار مومباي الضخم عن العمل.

وكانت وسائل إعلام هندية قد ذكرت في وقت سابق أن رياح إعصار وهطول أمطار غزيرة تلوح في الأفق على الساحل الغربي للهند.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى غرب ولاية غوجارات مساء الاثنين، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 175 كم / ساعة. وبسبب هذا الإعصار أوقفت الدولة التطعيم ضد فيروس كورونا، ويعمل رجال الإنقاذ على إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

و تم إغلاق مطار مومباي حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي بسبب الظروف الجوية.

وتأثرت الولايات الجنوبية في الهند بالفعل بسوء الأحوال الجوية، وتضررت أكثر من 100 منطقة سكنية، وتوفي ستة أشخاص. في بعض المناطق، غمرت المياه الطرق وتهاوت الأشجار.

وبالتالي سيتعين على السلطات، القضاء في وقت واحد على عواقب الكارثة الطبيعية في الأيام المقبلة ومواصلة مكافحة تفشي كورونا.