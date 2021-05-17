ميركل تؤكد في اتصال مع نتنياهو تضامن بلادها مع إسرائيل

قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، اليوم الاثنين، إن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أكدت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها خلال المواجهات الجارية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأكدّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على دعمها الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما أعربت عن رغبتها في انتهاء الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن"، وفقا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ووفقا لبيان المتحدث، "أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أكدت على دعمها الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومن جانبه، شكر نتنياهو ميركل "على تحرك حكومتها ضد جهات معادية للسامية في ألمانيا".

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل 218 شخصا وجرح نحو 6504 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. كما صرحت السلطات الإسرائيلية بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات.