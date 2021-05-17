خبير: أتوقع انهيارات كبيرة في المبنى السياسي الإسرائيلي

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عبد المجيد سويلم إن العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية لن تحقق أي شيء سوى الدمار والدماء.

وأوضح في حديث مع "سبوتنيك" أن "العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ستنتهي بوقف إطلاق النار دون أن يحقق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شيئا سوى حصيلة دموية كبيرة ودمار شامل".

وأكد سويلم أن "كل ما قام به نتنياهو من القدس وحتى غزة هو من أجل البقاء في كرسي الحكومة وأتوقع انهيارات كبيرة في المبنى السياسي الإسرائيلي".

واعتبر الخبير أن "هناك تناقضا في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية فهي لم تصل بعد إلى مستوى الانحياز إلي الشرعية الدولية وتميل للتغطية علي الانتهاكات الاسرائيلية وتعرقل الوصول لقرار من مجلس الأمن لكنها تؤكد أنها ستعود إلي حل الدولتين".

وقال أستاذ العلوم السياسية إن "هناك جهودا حثيثة من قبل مصر والأردن والمغرب لإيقاف التصعيد في غزة إلا أنها ليست بالمستوى المطلوب"، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يكفي من الحزم في الموقف العربي لكي يتم وضع نتنياهو في زاوية سياسية حرجة"، وتابع أن "إسرائيل لم تحقق شيء من الهجمات على قطاع غزة".