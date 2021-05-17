في 7 أيام... المقاومة الفلسطينية تطلق 3150 صاروخا تجاه إسرائيل

أعلنت إسرائيل أنها تمكنت من ضرب 820 هدفا "إرهابيا" في الفترة ما بين 10 إلى 17 مايو الجاري.

ونشر المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي "تحديث ميداني" لما تم في العملية العسكرية الجاري حاليا، والتي تستهدف فيها إسرائيل قطاع غزة الفلسطيني.

وكتب أدرعي تعليق على الإحصائية "استمر جيش الدفاع بتوجيه الضربات والصفعات المتتالية للمنظمات الإرهابية. الاعتداء علينا ليس بنزهة، سيادتنا وأمننا خط أحمر من شعب إسرائيل الحي رسالة: لا تعبثوا معنا".

وبحسب إحصائية الجيش الإسرائيلي تمكنت إسرائيل من قتل 130 شخصا أطلقت عليهم مسمى "المخرب"، في وقت قتل 10 إسرائيليين، نتيجة الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية تجاه الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

استمر جيش الدفاع بتوجيه الضربات والصفعات المتتالية للمنظمات الإرهابية. الاعتداء علينا ليس بنزهة، سيادتنا وأمننا خط أحمر

من شعب إسرائيل الحي رسالة: لا تعبثوا معنا #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/FMWLHLAIDD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

​وأشارت الإحصائية إلى أنه تم إطلاق 3150 صاروخا تجاه إسرائيل في الفترة ذاتها (10-17 مايو)، ولفتت إلى أنه تم اعتراض 90% من "الصواريخ المعادية"، وأشارت إلى أنه سقط 460 صاروخا لحماس في غزة.

ومن جانبها كشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين أن حصيلة القتلى والجرحى بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، ارتفع إلى "نحو 220 شهيداً و6039 جريحاً".