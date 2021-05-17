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    الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل والإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري

    بعد مقابلتهما التي أثارت ضجة عالمية... الأمير هاري يتحدث متأثرا إلى أوبرا وينفري... فيديو

    © AFP 2021 / KENA BETANCUR
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    يتعاون الأمير البريطاني هاري مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، مجددا، في مشروع إعلامي جديد، وذلك بعد لقائهما الذي عرض قبل أشهر وأثار ضجة عالمية بسبب تناوله كواليس خروجه هو وزوجته من العائلة المالكة.

    وطرح الأمير هاري وأوبرا، اليوم الاثنين، برومو لسلسلة تلفزيونية مخصصة لدعم الصحة العقلية، ستذاع على منصة "آبل تي في بلس" في 21 مايو/ أيار الجاري.

    الأمير البريطاني، جيم كاري
    © REUTERS / POOL
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    وتقول أوبرا للأمير هاري وهي تجلس أمامه لمناقشته عن الصحة العقلية في البرنامج الجديد: "يعاني الناس في جميع أنحاء العالم نوعا من الألم العقلي والنفسي والعاطفي". وتضيف: "أن تكون قادرا على قول إن هذا ما حدث لي هو أمر بالغ الأهمية".

    بينما يرد هاري، الذي تحدث في البرنامج عن تحدياته الخاصة خاصة في أعقاب وفاة والدته الأميرة ديانا في عام 1997: "إن اتخاذ هذا القرار لتلقي المساعدة ليس علامة ضعف. وإنما هي علامة قوة في عالم اليوم أكثر من أي وقت مضى".

    وتحدث الأمير هاري لأوبرا وينفري في البرنامج بتأثر عن الصحة العقلية خلال السلسلة الجديدة، التي تحمل اسم "The Me you Can’t See" (أنا الذي لا يمكن أن تراه).

    وفي إحدى لقطات البرومو الدعائي للسلسلة، يظهر هاري متأثرا وقتما كان عمره 12 عاما جنبا إلى جنب مع والده ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وهو يقف بجدية أثناء مرور نعش والدته أمامه في يوم جنازتها، ويرافق اللقطة تعليقا صوتيا يقول: "معاملة الناس بكرامة هي الفعل الأول".

    ويتضمن برومو السلسلة الجديدة مقابلات كذلك مع عدد من مشاهير العالم الذين يروون تجاربهم مع الصحة العقلية، مثل المطربة الأمريكية، ليدي غاغا.

    ويأتي نشر برومو السلسلة التلفزيونية الجديدة "The Me you Can’t See" بعد أيام قليلة من استضافة الأمير هاري في حلقة جديدة من بودكاست "Armchair Expert"، والتي كشف فيه "دوق ساسكس" بعض القصص التي لم يروها من قبل عن ضغوط نشأته في العائلة المالكة البريطانية، وأهمية تلقي العلاج النفسي، وكذلك الأيام الأولى من علاقته مع زوجته ميغان ماركل.

    وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أذيعت مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميغان ماركل، التي تعد أول ظهور للزوجين بعد تخليهما عن صفتهما الملكية العام الماضي.

    وعن أكثر الاعترافات التي تخللت المقابلة وأثارت صدمة وينفري، قالت الأخيرة إن ذلك كان عندما صرحت ميغان ماركل أن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية لديه "مخاوف" بشأن لون بشرة نجلها آرتشي الداكنة عند ولادته.

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    الكلمات الدلالية:
    العائلة المالكة البريطانية, أوبرا وينفري, بريطانيا, ميغان ماركل, الأمير هاري
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