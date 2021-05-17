البيت الأبيض حول الرد الإسرائيلي على إطلاق صواريخ من غزة: دورنا ليس تقييم السياسة الداخلية لإسرائيل

أكدت الولايات المتحدة إن الهدف الأساسي من دبلوماسيتها حيال المواجهات الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتمثل في خفض العنف، وهو ما يتحقق عبر الحل المتمثل في وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية جنبا إلى جنب.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت متحدثة البيت الأبيض، جين بساكي، في إيجاز صحفي اليوم الاثنين: "مقاربتنا تتمثل في العمل بصمت ودبلوماسية مكثفة، وسوف نرى الطريقة الأفضل التي يمكننا أن نساهم بها لوقف العنف والتصعيد، وحل الدولتين الطريقة الوحيدة لذلك".

وبسؤالها عما إذا كان الرئيس جو بايدن لا يزال يقيم الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من غزة كرد غير مبالغ فيه، أجابت ساكي:

"نحن لن نقدم تقييما يوما بيوم"، مجددة التأكيد على سعي واشنطن للعمل بشكل بناء لوقف العنف.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة