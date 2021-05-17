سان مارينو في "سوق السفر العربي" لأول مرة

انطلقت، أمس الأحد، في دبي، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض سوق السفر العربي "ATM" الحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة جمهورية "سان مارينو" للمرة الأول بعرض معالم الجذب والوجهات السياحية والتراثية لديها.

كما تعرض "سان مارينو" خلال جناحها بالمعرض، الرؤى، والأفكار المتعلقة بمشاركتها في "معرض إكسبو دبي" في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جمهورية سان مارينو تقع في شمال إيطاليا وهي دولة مستقلة تأسست قبل أكثر من 1700 عام وتبلغ مساحتها 24 ميلاً مربعاً ويسكنها 33 ألف نسمة.

ولفتت الوكالة إلى أن وفد الجمهورية التي تقع في شبه الجزيرة الإيطالية، ضم وزير السياحة والمعارض فيديريكو بيديني أماتي، والمفوض العام لسان مارينو إلى إكسبو 2020 دبي ماورو ماياني.

من جانبه أعرب وزير السياحة والمعارض في جمهورية سان مارينو عن سعادته بالمشاركة في المعرض، وأن يشارك في تبادل الرؤى حول التطورات الجديدة في مجال السياحة.

ولفت إلى أن مشاركته في المعرض، تأتي "لتسليط الضوء على مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي" للمساعدة في إعادة بناء الثقة في السفر وإبراز جاذبية جمهورية سان مارينو للسائحين المحتملين".

وأكد أن "معرض سوق السفر العربي فرصة متميزة لتقديم لمحة عن الثقافة والاهتمامات المشتركة".

ولفت إلى حرصهم على تقديم بلادهم كوجهة جاذبة لمختلف أنواع المسافرين حيث يمكن للسياح الاستمتاع بجولات السياحة الإيطالية الكلاسيكية، وحضور الفعاليات الثقافية، والمهرجانات، التي تنظم بشكل رئيسي خلال أوقات الصيف مع الاهتمام أيضاً بقطاع سياحة حفلات الزفاف.

وأشار إلى "حرصه على أن يرى الزوار قطعة من "سان مارينو" على أرض الإمارات العربية المتحدة حيث توجد قطعة أثرية فريدة من نوعها عبارة عن مشبك "بروش" على شكل نسر معروض حاليًا في متحف اللوفر أبو ظبي".