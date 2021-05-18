الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة عند الحدود مع الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مُسيرة في منطقة وادي العيون بالأغوار عند الحدود مع الأردن.

وقال بيان ضادر ن الجيش الإسرائيلي: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت من حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية. تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن".