"التحرك الفوري"... هنية يوجه رسالة إلى خامنئي بشأن الحرب مع إسرائيل

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، اسماعيل هنية، رسالة جديدة إلى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، داعيا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار هنية، في رسالته، إلى تصاعد اعتداءات وجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، قائلا: "أجرينا اتصالات واسعة مع مختلف الأطراف طلبنا فيها العمل على منع استمرار جرائم العدو وأهدافه البغيضة وحذرنا من أن هذه الجرائم سوف لن تبقى دون رد من قبل الشعب والمقاومة الفلسطينية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "إصرار قادة الكيان الصهيوني المجرمين على مواصلة الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كان يستلزم الرد الحازم والمشروع عن قبل المقاومة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "العدو المجرم يرتكب الجرائم الأكثر وحشية ضد سكان غزة بالأسلحة المحظورة دوليا والأكثر فتكا ويرتكب أفظع الجرائم بحق المتظاهرين في القدس والضفة والأراضي المحتلة".

وطالب هنية، "بالتحرك الفوري وتعبئة المواقف الإسلامية والعربية والدولية بهدف اتخاذ مواقف حازمة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف جرائمه ضد سكان غزة المحاصرين ووقف أي عدوان على سكان القدس ومقدساتهم وإنهاء أي تجاوز على المسجد الأقصى والمصلين الفلسطينيين فيه".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.