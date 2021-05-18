النمسا ترد على "لعنة " أردوغان

استدعت وزارة خارجية النمسا، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لديها بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصرح مصدر في وزارة الخارجية النمساوية لـ"سبوتنيك" أنه تم استدعاء السفير التركي بغية إخطاره بموقف النمسا من تصريحات الرئيس التركي "غير المعقولة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد "لعن" الحكومة النمساوية، بسبب رفعها العلم الإسرائيلي فوق مقر وزارة الخارجية ومقر المستشار سيباستيان كورتس، تعبيرا عن تضامنها مع إسرائيل،

وقال أردوغان متحدثا من أنقرة: "ألعن الحكومة النمساوية التي رفعت العلم الإسرائيلي على مبنى مكتب المستشار النمساوي".

واعتبر أردوغان أن "رفع علم دولة إرهابية" يعني التماهي مع الإرهاب، مشيرا إلى "أن النمسا تحاول إجبار المسلمين على دفع ثمن الإبادة الجماعية لليهود".