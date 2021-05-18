إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش بعد وصول أكثر من 5000 مهاجر غير شرعي إلى مدينة سبتة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، عقد سلطات مدريد اجتماعا مع السفيرة بنيعيش لبحث أزمة الهجرة والتدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين على مدينة سبتة.

في غضون ذلك، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إن "تدفق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة أمر مقلق"، داعية المغرب إلى مواصلة منع العبور "غير القانوني" للمهاجرين من أراضيه.

وقالت جوهانسون، أمام البرلمان الأوروبي، إن "الأهم الآن هو أن يواصل المغرب الالتزام بمنع العبور غير القانوني (للمهاجرين)، وأن تتم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء، بشكل منظم وفعال، الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا".

وأفادت جوهانسون أيضا بأنها على اتصال بالسلطات الإسبانية لمعرفة تطور الوضع،والذي تتابعه باهتمام كبير مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، وأوليفر فارهيلي مفوض الجوار.

هذا وأعلنت السلطات الإسبانية، في وقت سابق وصول أكثر من 5000 مهاجر إلى جيب سبتة، الواقع شمال المغرب، خلال يوم أمس، ليشكلوا رقما قياسيا لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني، بينما دخل 86 مهاجرا جيب مليلية الإسباني الآخر قادمين أيضا من المغرب.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلارسكا في مقابلة مع التلفزيون العام الإسباني: "إن قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة الاثنين، وأعدنا 1500 منهم حتى الآن، ونواصل إعادة آخرين".