الخارجية الإسبانية: لا يمكننا تصور أن تعرض المغرب حياة القصر للخطر بسبب استقبالنا غالي

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، أنه "من غير المعقول تعريض حياة آلاف المراهقين القصر المغاربة للخطر كرد فعل على استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي".

وقالت غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، في تصريح لإذاعة "كادينا" الإسبانية، "لا يمكنني تصور تعريض حياة الشبان والقصر للخطر كرد فعل لعمل إنساني، ببساطة أنا لا يمكنني تخيل ذلك"، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي صان دييغو يونيين تريبين" الإسبانية.

وقالت الوزيرة حول مسألة استقبال بلادها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو لتلقيه العلاج، إن "إسبانيا كانت واضحة للغاية ومفصلة للغاية بشأن خصوصية الحالة".

وأوضحت تصرف بلادها بأنه "ببساطة استجابة إنسانية لطلب المساعدة الإنسانية من شخص كان في وضع صحي هش للغاية".

وكانت الخارجية المغربية قد وصفت في بيان سابق لها، استقبال السلطات الإسبانية زعيم جبهة البوليساريو، بأنه "ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات".

فقد سمحت إسبانيا لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء عن المغرب، بدخول أراضيها بجواز سفر جزائري مزور تحت اسم محمد بن بطوش، في الوقت الذي تتهم فيه منظمات حقوقية "غالي" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

من جانب آخر، تشهد إسبانيا اليوم تدفق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة، ليشكلوا رقما قياسيا لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد.