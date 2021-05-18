اختفاء سائحة أوكرانية في ظروف غامضة في تركيا

اختفت سائحة أوكرانية في ظروف غامضة في أثناء قيامها بنزهة على الأقدام في جبال تركيا.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية، توجهت يانا كريفوشيا في الأول من أيار/ مايو إلى جبال أنطاليا لتتسلق قمة بارتفاع 1715 مترًا، دون إخطار أقاربها وأصدقائها بذلك.

وفي اليوم التالي، كتبت رسالة تهنئة إلى والدتها، وفي 4 مايو انقطع اتصال الفتاة مع عائلتها. وبعد أسبوع، عثر فرق الإنقاذ على خيمتها في الجبال، وبداخلها أغراضها الشخصية.

في وقت لاحق، قامت فرق الإنقاذ بتفتيش المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة، لكنهم فشلوا في العثور عليها.

وبحسب البيان، كان من المفترض أن تعود كريفوشيا إلى بلدها بتاريخ 10 مايو. وتقوم القنصلية الأوكرانية بالتعاون مع شرطة أنطاليا بالبحث عن الفتاة المفقودة.