الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وذلك مع دخول التصعيد العسكري بين الجانبين أسبوعه الثاني.

أمستردام - سبوتنيك. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الصراع الحالي بين غزة وإسرائيل هو الأسوء، والأولوية الآن هي إيقاف العنف على الفور وإيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابع بوريل: "تصاعد العنف أدى إلى استهداف المدنيين ومن ضمنهم أطفال ونساء وهذا غير مقبول"، مضيفا "ندين إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس الإرهابية على مناطق مدنية إسرائيلية ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي وبشكل متناسب معه".

وأكد بوريل أنه : "من المهم إيقاف ترحيل العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح"، منوها "ندعم أمن إسرائيل وفلسطين والوضع يتطلب حلا سياسيا لأنه الحل الأوحد للسلام".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل ما يزيد على مئتي شخص.