بلينكن يبحث مع نظيري الألماني جهود التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع نظيري الألماني هايكو ماس جهود التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الألماني حول الموضوعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصين وروسيا والشرق الأوسط وأفغانستان.

Good conversation with German Foreign Minister @HeikoMaas to discuss key topics of mutual significance, including China, Russia, the Middle East, and Afghanistan. Germany is an indispensable partner for facing common challenges. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2021

وأكد أن "ألمانيا شريك لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة".

وكان بلينكن، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة تهدف لوضع حد لـ" دوامة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين " بأسرع وقت ممكن.

وحول عرقلة واشنطن قرارا بشأن فلسطين وإسرائيل في مجلس الأمن، قال بلينكن: واشنطن لا تقف ضد طريق الدبلوماسية بل على العكس نحن نعمل باستمرار في هذا المجال.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.