تسجيل
15:57 GMT19 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي

    إعلام: محسن رضائي... قد يكون حلا مستقبليا للتنمية الاقتصادية في إيران

    © AFP 2021 / ATTA KENARE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/65/1045786570_0:117:2768:1674_1200x675_80_0_0_d30ace50c2c9a0dde90ffdcfb8ce5975.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105181049010296-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

    قالت تقارير صحفية إيرانية إن محسن رضائي، يمكن أن يكون حلا مستقبليا مثاليا للتنمية الاقتصادية في إيران، عندما يتوجه الإيرانيون في الشهر المقبل، إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات الرئاسية الـ13 في البلاد.

    وأشارت صحيفة "طهران نيوز" إلى أن تلك الانتخابات تجري وسط منعطف حاسم بالنسبة لإيران، حيث أدت سنوات من العزلة المتزايدة بسبب البرنامج النووي للحكومة إلى انهيار اقتصادي شامل، مما ترك مستقبل البلاد موضع تساؤل خطير.

    الخارجية الإيرانية
    © Sputnik . Sipo
    رضائي يدعو لتعبئة دولية وإسلامية لإنهاء الحروب في المنطقة

    ولفتت إلى أنه تحقق بصيص أمل في عام 2015 بتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي معاهدة متعددة الأطراف أعفت إيران من العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقابل ضمانات بتقليص الأنشطة النووية.

    ولكن تم إنهاء الصفقة، التي استغرق تقنينها سنوات، بشكل أساسي في عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحكومة الأمريكية من المعاهدة.

    من وجهة نظر إيران، كانت النتيجة الأكثر أهمية لتراجع ترامب عن خطة العمل الشاملة المشتركة هي إعادة تفعيل العقوبات الشديدة على البلاد، مما أثر على البنية التحتية الأكثر حيوية وصناعات توليد النقد.

    وتراجعت كذلك أقسام النفط والطاقة، أكبر مصدر للإيرادات في البلاد لكل من القطاعين العام والخاص، بشكل حاد، بلغ متوسط ​​إنتاج البرميل في اليوم 1.9 مليون برميل نفط يوميًا فقط على مدار أشهر 2020، وهو ما يمثل نصف الإنتاج الذي تم قبل تطبيق العقوبات.

    منذ ذلك الحين، تدهور الوضع الاقتصادي في إيران من سيئ إلى أسوأ، وفقد الريال الإيراني حوالي نصف قيمته على مدار العامين الماضيين، مما يجعل الحصول على الضروريات الحيوية شبه مستحيل بالنسبة لكثير من السكان.

    وتسبب هذا في مزيد من التدهور في الوضع النقدي لإيران، بسبب التضخم المتزايد باستمرار، الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة، ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، ارتفع معدل التضخم بما لا يقل عن خمسين بالمائة، مما جعل شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية بالكاد فعالة في إبعاد المواطنين عن الفقر المدقع.

    كما شهدت البطالة ارتفاعًا حادًا أيضًا، وبحلول نهاية عام 2020، بلغت نسبة القوة العاملة الإيرانية التي تركت بدون عمل 16%.

    وقوبلت التقارير المتعلقة بانكماش هذه الأرقام بشكوك شديدة، وإذا تم اعتبار أي شيء كمؤشرات على مزيد من الانكماش في الأسواق الإيرانية، واليوم، تشير التقديرات إلى أن ستة ملايين إيراني عاطلون عن العمل.

    وأدى تفاقم دوامة الموت الاقتصادي إلى تداعيات جائحة "كوفيد 19"، حيث تضررت إيران بشدة من الفيروس، وتجاوز متوسط ​​معدلات الوفيات البلدان المجاورة.

    وفقًا لوسائل الإعلام العالمية، سرعان ما تدهورت أزمة فيروس كورونا في إيران إلى كارثة في منتصف عام 2020، بسبب مزيج من سوء الإدارة، والسياسة الصحية غير الكفؤة، والمعلومات المضللة، التي تنطوي أحيانًا على رقابة صريحة على المعلومات الحيوية المتعلقة بالصحة.

    وحوّل هذا أزمة إيران إلى ما أطلق عليه بعض الاقتصاديين "سيف ذو حدين"، أصاب المجتمع بشكل أعمق من البلدان الأخرى.

    ومما زاد الطين بلة، أن السكان لا يرون أي تحسن في الأفق لكارثة "كوفيد 19"، باعترافها، لم تنجح الحكومة في حملتها للقاح، حيث تلقى 0.3 بالمائة فقط من المواطنين اللقاح.

    أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي
    © AFP 2021 / ATTA KENARE
    رضائي يلمح إلى وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي ردا على اغتيال فخري زاده

    ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تقوم طهران بتلقيح جزء كبير من سكانها بحلول منتصف عام 2022.

    وفي مواجهة هذه الأزمة المتزايدة باستمرار، تبدو الحكومة عاجزة عن إحداث التغيير. مع وصول الدين القومي إلى 254 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، يبدو من الواضح أن نموذج الحكومة للتغيير قد فشل.

    مع كون حالة رفاهية إيران هي القضية المركزية في الانتخابات المقبلة، يتحدث مرشح واحد فقط بلغة الإصلاح، ألا وهو محسن رضائي، بحسب ما نشرته تقارير إيرانية عديدة.

    ومحسن رضائي ليس وافداً جديداً على السياسة الإيرانية، لقد صنع رضائي، بصفته قائدًا قديمًا في فيلق الحرس الثوري، اسمًا لنفسه على مر السنين باعتباره براغماتيًا على الرغم من مؤهلاته المحافظة.

    ويُعرف نهج رضائي المعتدل في الغالب فيما يتعلق بسياساته في العلاقات الدولية، حيث اتخذ علنًا موقفًا أكثر عملية بشأن حل الصفقة النووية مع الولايات المتحدة وأوروبا، متجنبًا توجيهات العديد من زملائه الذين يرى أنهم ملوثون باعتبارات أيديولوجية.

    ولكن بعيدًا عن القضايا الدبلوماسية، لطالما دافع رضائي عن الإصلاح في العديد من مجالات الحكم الإيراني، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الإيراني.

    وبالعودة إلى عام 2012، عندما واجهت البلاد لأول مرة احتمال فرض عقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة، قام رضائي، النائب البارز بالفعل في ذلك الوقت، بحملة قوية لتنويع الاقتصاد الإيراني.

    ومعرفة رضائي بالتحديات الاقتصادية التي تواجه إيران هي معرفة مباشرة، حيث شغل لسنوات منصب رئيس لجنة الاقتصاد الكلي والتجارة بالبرلمان، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران.

    وعلى حد تعبير رضائي، تتمثل رؤيته في إنشاء "نظام اقتصادي جديد" و"تجديد الاقتصاد الإيراني" على مدى عامين، وتدعو الخطة إلى تعزيز الصناعة المحلية، ووقف الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وخلق حوافز قانونية وضريبية لتعزيز مستويات الإنتاج في الداخل.

    قال رضائي: "لن يكون هذا اقتصادًا تقشفيًا ولن يكون اقتصادًا سريًا، بل سيكون اقتصادًا ضمن النظريات الاقتصادية [المعترف بها] لمعالجة الظروف في ظل العقوبات".

    أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي
    © AFP 2021 / ATTA KENARE
    محسن رضائي يدعو إلى بناء "الحزام الذهبي الإيراني" للسيطرة على الشرق الأوسط

    ربما قبل كل شيء، يدعو الجنرال السابق في الحرس الثوري الإيراني إلى الحد من اعتماد إيران على الغاز والنفط، وهي خطوة سعت إليها الحكومة منذ عقود، لكنه لم ينفذها أبدًا.

    وعن ذلك قال رضائي: "لو لم نواجه عقوبات، لما فكرنا أبدًا في تقليص اعتمادنا على النفط، العقوبات تجرنا في هذا الاتجاه."

    في التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، تجد إيران نفسها في وضع فريد، حيث يبحث مواطنوها عن تغيير جوهري وتحول عن السياسات المدفوعة أيديولوجيًا، ويعتبر محسن رضائي، بسجله الحافل بالبراغماتية بلا خجل، يجب أن يضعه بشكل مباشر على رادار ليس فقط سكان إيران، ولكن القادة في جميع أنحاء العالم.

    انظر أيضا:

    رضائي: حكم النظام البحريني لن يستمر بعد خيانته للأمة الإسلامية
    رضائي يلمح إلى وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي ردا على اغتيال فخري زاده
    محسن رضائي يدعو إلى بناء "الحزام الذهبي الإيراني" للسيطرة على الشرق الأوسط
    محسن رضائي: إيران تتحكم بـ500 مليون شخص في 25 دولة
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الإيرانية, إيران, محسن رضائي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسيرة شعبية حاشدة في بيروت دعماً للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، لبنان 18 مايو 2021
    بيروت تناصر فلسطين
    واتسآب سيوقف خدماته لمن يرفض التحديثات الجديدة
    واتسآب يوقف خدماته لمن يرفض تحديثاته الجديدة
    حراك غضب فزان... شرارة الخطر تندلع من الجنوب في ليبيا
    حراك غضب فزان... شرارة الخطر تندلع من الجنوب في ليبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك