سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان والصين تتهم أمريكا بتهديد السلم

اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان بعد مرور سفينة حربية أمريكية مجددا من المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقال الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية إن المدمرة كيرتس ويلبر المسلحة بصواريخ موجهة نفذت "عبورا روتينيا بمضيق تايوان"، يوم الثلاثاء بما يتفق مع القانون الدولي.

وأضاف "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي. سيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأمريكية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين، وفقا لرويترز.

وأضاف "الأفعال الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمدا الوضع الإقليمي وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

وقال إن "القوات الصينية راقبت السفينة الأمريكية طوال رحلتها بالمضيق".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن "المدمرة الأمريكية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق وإن الوضع كان طبيعيا".

وتنفذ البحرية الأمريكية مثل تلك العمليات كل شهر أو نحو ذلك.