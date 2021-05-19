نتنياهو: اعتقاد حماس بالانتصار هزيمة لنا وللغرب بأسره

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تحاول تخفيف حدة التصعيد خاصة في القدس.

وأكد نتنياهو أن هناك محاولات للتوصل إلى فترة تهدئة طويلة المدى، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بطريقتين "إما أن ننتصر وإما أن نردعهم"، على حد قوله.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجيته غابي أشكنازي بحضور أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا، أن ربع الصواريخ التي تطلقها "حماس" سقطت داخل قطاع غزة، ما يعني أنها تستهدف مواطنيها.

وقال نتنياهو إن إسرائيل عدلت عن شن بعض الهجمات للاعتقاد بوجود أطفال في المناطق المستهدفة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نقبل بالهجوم على أرضنا ويمكننا تدمير غزة تماما ولكننا نستهدف من استهدفونا بدقة كبيرة".

وتابع نتنياهو: "إذا اعتقدت حماس أنها منتصرة بعد انتهاء الحرب فهذه هزيمة لنا كلنا وللغرب بأسره".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات