مسؤول إسرائيلي يكشف سر استهداف مبنى "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس" في غزة

كشف سفير إسرائيل في ألمانيا جيريمي يسخاروف، سر استهداف الجيش الإسرائيلي للمبنى الذي كــان يضم مكــاتب قنـــاة "الجزيرة" ووكــالة "أسوشيتد برس" في غزة.

وقال يسخاروف لوكالة "دويتش فيله" الألمانية، تعليقا على الغارة الجوية التي استهدفت برجا من 12 طابقا في غزة يضم مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "الجزيرة"، إن "هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الحد من تغطية الأزمة إعلاميا".

وأوضح: "كانت لدينا معلومات واضحة جداً عن الإمكانيات التي كانت ستخدم حماس من ناحية القدرات الاستخبارية، وقدراتها السيبرانية، وكذلك من ناحية المعدات الخاصة، مشيرا إلى أنه تم إخلاء المكاتب بعد أن تلقى المالك تحذيرا مسبقا من الضربة".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك أي نقص في عملية التغطية ولن نفعل ذلك من أجل التعتيم الإعلامي".

وأكد أن "القوات الإسرائيلية وجدت أن المبنى يحتوي على عتاد عسكري تابع لمكاتب استخبارات حركة حماس".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد دمر، في وقت سابق، برج الجلاء بالكامل، موضحا أن البرج الذي يضم مقار مكاتب صحفية ووكالات أنباء عالمية تم استهدافه بأربعة صواريخ.

وبرج الجلاء من أول الأبراج السكنية التي بنيت في غزة ويتكون من 12 طابقا و60 شقة ويضم مقار لشركات ومؤسسات اقتصادية ومكاتب لقنوات إخبارية عربية مثل "الجزيرة" ودولية مثل "أسوشيتد برس" ومحطات إذاعة محلية.