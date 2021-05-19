بايدن يعد رشيدة طليب بسلامة أهلها في الضفة الغربية...فيديو

أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعاطفه مع جدة النائبة المسلمة في الكونغرس من أصل فلسطيني رشيدة طليب، متمنيا بأن تكون بخير.

وقال الرئيس الأمريكي خلال خطاب في ديربورن، وهو يتحدث لطليب: "أدعو الله أن تكون جدتك وعائلتك بخير، أعدك أن أفعل كل شيء لأرى أنهم كذلك في الضفة الغربية".

مضيفا: "سأعمل لسلامة أهلك في الضفة الغربية أنت محاربة وأشكر الله على ذلك"، بحسب ما نقل موقع independent.

#بايدن يقول لعضوة الكونجرس رشيدة طليب خلال خطابه في ديربورن ميتشيغان يوم الثلاثاء انا معجب بذكائك وقلقك ومن كل قلبي ادعي ان تكون جدتك وعائلتك بخير. وأعدك ان افعل كل جهدي ليكونوا بخير في الضفة الغربية. انت مقاتلة واشكر الله انك مقاتلة. @RashidaTlaib pic.twitter.com/uK1QVKnWm2 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 18, 2021

وكانت رشيدة، بكت متأثرة خلال استعراضها جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أمام نواب الكونغرس الأمريكي.

النائبة الديمقراطية رشيدة طليب تقرأ على مسامع أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة أمّ فلسطينية وتنهار بالبكاء#فلسطين pic.twitter.com/YEkjGkHhMZ — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 15, 2021

وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن استمرار القتال بين إسرائيل والفلسطينيين يخاطر بزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع وسلسلة كاملة من العواقب السلبية، مشيرا إلى أن وقف التصعيد في هذه المرحلة هو عمل ذكي لجميع الأطراف.